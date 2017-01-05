 استمرار القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض إلى الأحد المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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استمرار القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض إلى الأحد المقبل

استمرار القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض إلى الأحد المقبل
المناطق_الرياض

تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس (الصباحي والمسائي) للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي إلى يوم الأحد المقبل 10/04/1438هـ، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.rgt.gov.sa).
وأوضح عميد الكلية الدكتور صالح العندس أن القبول لبرنامج البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية سيكون متاحا لتخصص الشبكات في قسم الحاسب، وأما برنامج الدبلوم في الفترة الصباحية فسيكون للتخصصات التالية: تخصص الاتصالات في قسم الاتصالات، وتخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم في قسم التقنية الخاصة، وثلاثة تخصصات في قسم الحاسب، هي البرمجيات والشبكات وأنظمة الشبكات، وسيتاح برنامج واحد للدبلوم في الفترة المسائية لتخصص أنظمة الشبكات في قسم الحاسب.

وأضاف أن الترشيح للقبول سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الالكتروني.
وأشار العميد إلى أن الكلية حققت نجاحات كبيرة للخريجين حيث بلغت نسبة من توظف منهم نحو 79% حسب الإحصائيات الأخيرة، وهذا مؤشر واضح للإقبال الكبير من جهات التوظيف الحكومي والخاص والعسكري على استقطاب خريجي الكلية.
ودعا الدكتور صالح العندس الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد الإلكتروني qb@cti.edu.sa أو الهاتف رقم 4542565 تحويلة 362. –

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