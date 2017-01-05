 قطر: 300 ريال غرامة الوقوف عند المساجد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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قطر: 300 ريال غرامة الوقوف عند المساجد

قطر: 300 ريال غرامة الوقوف عند المساجد
المناطق_وكالات

فعلت قطر حظر وقوف السيارات أمام المساجد في غير أوقات الصلاة، وحددت الإدارة العامة للمرور عدداً من الشروط والغرامات لوقوف السيارات أمام المساجد في غير أوقات الصلاة بحيث تغرم السيارات بمبلغ 300 ريال إذا كان المسجد مغلق وفي غير أوقات الصلاة.
وقالت إدارة المرور الهدف من وراء إجرائها هو الحفاظ على حرمات المساجد وعدم استخدام مواقف المصلين بغير مواقيت الصلاة لعدم التسبب في إزعاج المصلين ووقوفهم في الصفوف المخالفة أو الانتظار لعدم وجود موقف خالٍ، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية.

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