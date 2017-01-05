مستشفيات جنوب تركيا تستقبل 408 مصابا من حلب

وصل عدد جرحى المدنيين السوريين، الذين استقبلتهم المستشفيات التركية في ولاية هطاي (جنوب)، إلى 408 شخصاً، منذ إجلاء المحاصرين في مدينة حلب الشرقية إلى محافظة إدلب، أواخر ديسمبر الماضي.

وأشارت المصادر أن 86 من الجرحى غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، في حين فارق 59 منهم الحياة، ونقل 151 منهم إلى مستشفيات خارج ولاية هطاي. وفي 22 ديسمبر 2016، استكملت عمليات إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية، التي كانت تحاصرها قوات النظام السوري والميليشيات الشيعية الإرهابية، بالتزامن مع عمليات إجلاء مماثلة تمت من بلدتي “كفريا” و”الفوعة” المحاصرتين من قبل المعارضة، بريف محافظة إدلب، شمالي البلاد.

ومع خروج المحاصرين، باتت كامل الأحياء الشرقية لحلب خاضعة لسيطرة النظام السوري والميليشيات الشيعية الأجنبية الإرهابية الموالية له.