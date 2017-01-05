 الرياض: الحرارة دون الـ 5 درجات مئوية ليل الخميس والجمعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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الرياض: الحرارة دون الـ 5 درجات مئوية ليل الخميس والجمعة

الرياض: الحرارة دون الـ 5 درجات مئوية ليل الخميس والجمعة
المناطق_الرياض

من المُتوقع بمشيئة الله أن يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة في العاصمة الرياض يومي الخميس والجُمعة، احيث تنخفض العظمى لتصل حدود الـ 18 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى بحدود 4 درجات مئوية فقط.

 

هذا الانخفاض الكبير على درجات الحرارة في عموم الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة ناتج عن اندفاع كتلة هوائية باردة قادمة من منطقة بلاد الشام نحو المنطقة.

 

ويتوقع أن يبدأ تأثير هذه الكتلة الباردة بالانحسار التدريجي عن المنطقة اعتباراً من يوم السبت، إذ يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى لتكون بحدود 22 درجة مئوية، في حين تصل الصغرى بمشيئة الله إلى 10 درجات مئوية.

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