 أمير القصيم يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أمير القصيم يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
المناطق_بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود  بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، الذي يزور المنطقة حاليًا للسلام على سموه ، وزيارة عدداً من الغرف التجارية بالمنطقة والالتقاء بسؤوليها ، والاجتماع بلجان شباب وشابات الأعمال بغرف المنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة ، وأن تثمر هذه الزيارة بكل ما هو مفيد لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً سموه إلى أهمية دعم الشباب وتذليل الصعوبات ، وتنمية قدراتهم وتشجيعهم ، من خلال توفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، بما يتوافق مع رؤية 2030.

من جهته ثمن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حفاوة الاستقبال التي لقيها من سمو أمير منطقة القصيم ، مؤكداً أنه سيبحث من مسؤولي الغرف التجارية بالمنطقة كل مايخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ويدعم شباب وشابات الأعمال بالمنطقة.

حضر الاستقبال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم زياد بن علي المشيقح.

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