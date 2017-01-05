أمير القصيم يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، الذي يزور المنطقة حاليًا للسلام على سموه ، وزيارة عدداً من الغرف التجارية بالمنطقة والالتقاء بسؤوليها ، والاجتماع بلجان شباب وشابات الأعمال بغرف المنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة ، وأن تثمر هذه الزيارة بكل ما هو مفيد لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً سموه إلى أهمية دعم الشباب وتذليل الصعوبات ، وتنمية قدراتهم وتشجيعهم ، من خلال توفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، بما يتوافق مع رؤية 2030.

من جهته ثمن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حفاوة الاستقبال التي لقيها من سمو أمير منطقة القصيم ، مؤكداً أنه سيبحث من مسؤولي الغرف التجارية بالمنطقة كل مايخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ويدعم شباب وشابات الأعمال بالمنطقة.

حضر الاستقبال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم زياد بن علي المشيقح.