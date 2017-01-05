تعليم الشرقية وجمعية العمل التطوعي يكرمون الحاصلات على الرخصة الدولية للعمل التطوعي

اكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، على اهمية تأصيل ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أوساط أبنائنا الطلاب والطالبات باعتبارهم يشكلون الشريحة الاكبر في المجتمع في ظل اعتبار تلك الثقافة جزء لا يتجزأ من مهام وزارة التعليم من باب حرصها على غرس العمل التطوعي وعدم اكتفائها بالوقوف على التحصيل الدراسي فقط وجعله قيمة مضافة في ثقافة أبنائنا وبناتنا الطلبة.

وأشار مدير التعليم خلال حضوره أمس برنامج تكريم الحاصلات

على الرخصة الدولية للعمل التطوعي في مدارس تطوير متمثلاً بـ تكريم ٢٣ عضوه و٦ مدارس بمقر غرفة الشرقية، وذلك

بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي نجيب الزامل، وأمين عام الجمعية محمد البقمي، والمدير التنفيذي للجمعية منال القحطاني، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد، و مديري وحدة تطوير المدارس بقطاعيها البنين والبنات

مريع الالمعي، وجميلة الشهري ، وبحضور مساعد مدير الوحدة الدكتور نايف الشدي، ومشرف وحدة التدريب بالوحدة الدكتور عادل العوهلي، والمستشار التعليمي عبدالرحمن الغفيلي، ومدير العلاقات العامة والاعلام سعيد الباحص،

كذلك مديرة إدارة التخطيط والتطوير نعيمة السعدي، ومديرة إدارة الموهوبات ابتسام المزيني، ومديرة إدارة النشاط عزيزه الغامدي، وبحضور الدكتورة سالي التركي نائب رئيس مدارس الظهران الأهلية، ومنسق العمل التطوعي

بمدارس الظهران الدكتور الأهلية محمد أبو لبده، مشيراً إلى تبني إدارته التركيز في العمل التعليمي على أربعة محاور رئيسية تستهدف الطلبة بدءاً من محور مسارات التواصل اللفظي، وغرس السلوكيات الايجابية، كذلك ترسيخ ثقافة الجودة والتميز، وصولاً إلى ترسيخ ثقافة

العمل التطوعي في نفوس الطلبة.

كما وأشار الدكتور المديرس، إلى جهود حكومتنا الرشيدة

أعزها الله في دفع عجلة التربية والتعليم في بلادنا الغالية من خلال إيمانها بالاستثمار الأمثل في العقول البشرية وخير شاهد على ذلك تخصيص 22% من ميزانية الدولة لقطاع التعليم، وأضاف أن الشراكة بين تعليم المنطقة وجمعية العمل التطوعي تشمل حزمة من البرامج التي تسهم

في نشر ثقافة العمل التطوعي كعمل مؤسسي في مراحل التعليم المختلفة ، وكذلك الاستثمار الأمثل لإمكانيات الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع ، وتحقيق التعاون والتكامل بين الإدارة والجمعية في دعم وتطوير المبادرات التطوعية ، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للجمعية للاستفادة

من المرافق التعليمية.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي نجيب الزامل خلال الحفل، بأن المدارس اليوم لم تعد تقتصر مهامها بالجانب التعليمي فقط بل أصبحت منارات لتبني وصناعة العديد من البرامج والمشاريع الهادفة لخدمة أبناء المجتمع والتطوير من مهارات أبنائنا وبناتنا

الطلبة في عدة ميادين ثقافية واجتماعية وخدمية وتترجمها اتفاقية التعاون القائمة بين قطاع التعليم والجمعية، والتي تشمل عدة جوانب يأتي في مقدمتها تقديم برامج لتعزيز ثقافة العمل التطوعي ودعم وتطوير المبادرات التطوعية وإدارة الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها المدارس

للمجتمع المحلي وفق خطط المدارس ومرئيات وحدة تطوير المدارس ، وتقديم الدعم التخصصي لمشروعات الخطط التطويرية للمدارس في مجال الأعمال التطوعية.

إلى ذلك اشارت مديرة وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس

بتعليم الشرقية جميلة الشهري، بأن برنامج الرخصة الدولية للعمل التطوعي هو عبارة عن منظومة متكاملة من آليات التمكين والتحفيز والاستدامة يتخللها سلسلة من الدورات التدريبية التفاعلية والميدانية ذات مواصفات ومعايير موحدة، تمكن المنظمات غير الربحية من التوظيف الفعال

لكل أطر المتطوعة والعاملين بها كما وأشارت الشهري، أن رؤية المدرسة في نموذج تطوير تتمثل في تمكين المدارس من تولي مسؤلية التطوير وقيادة عملياته وتوجيهها، لتصبح منظمات متعلمة منتجة والذي جسد الشراكة المجتمعية مع جمعية العمل التطوعي في تقديم برامج واستشارات لتأهيل المتطوعين للمشاركة في الأعمال التطوعية وفق منهجية علمية تضمن الاستدامة وتحقيق الأهداف المرجوة.

جدير بالذكر أنه تم خلال فقرات الحفل استعراض مرئي لمحات

من المبادرات التطوعية للمدارس، كذلك الوقوف على خطوات في العمل التطوعي، والتي اختتمت بالتكريم