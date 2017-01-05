ختام برنامج “فَطِن” بمشاركة ٤٠ متدرباً بمكتب تعليم محافظة أحد رفيدة

رعى المساعد للشؤون التعليمية بتعليم عسير سعد الجوني ختام فعاليات البرنامج التدريبي الوقائي “فطن”، لتدريب ميسري مهارات البرنامج في المدارس على حقيبتي” المهارات الاعلامية الناقدة – وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لطلاب التعليم العام ” , والذي أقامه مكتب التعليم بأحد رفيدة وشارك فيه “40” متدرباً .

وقال الجوني بهذه المناسبة: نحمد الله على ما تحقق لهذا البرنامج الوطني من النجاح والمخرجات الجيدة، وهي نتيجة لم يكن لها أن تتحقق لولا التكامل وتظافر الجهود بين أقسام الإدارة ومكاتب التعليم ، وما حظي به البرنامج من متابعة واهتمام من وزارة التعليم .

كما شدد الجوني على ضرورة تنفيذ البرنامج وفق الأهداف الوزارية المرسومة له بهذا الشأن ، والتي تحقق الارتقاء بمستوى الوعي الفكري ، والمواطنة الصادقة لدى طلابنا وطالبتنا في مدارس المنطقة .

وأضاف : يعد البرنامج مشروعاً وطنياً هاماً، في ظل ما يشهده العالم من أحداث ، مؤكداً أن رسالة البرنامج هي وقاية المجتمع التعليمي طلاباً ومعلمين وبيئة تعليمية من المهددات ” الفكرية ، والاجتماعية ، والصحية ، والثقافية ، والأمنية والدينية ، والوطنية ” ممتدين بخدمات الأسرة .

من جهته قال منسق البرنامج بالإدارة الأستاذ ياسر القاسمي : إن برنامج “فطن” من البرامج الوطنية ذات البعد الوقائي، وهو يهدف إلى إعداد مدربين قادرين على التعامل الأمثل مع أهداف البرنامج ورؤيته المستقبلية، وذلك من حيث بث الوعي تجاه المهددات الفكرية والسلوكية والاجتماعية في البيئة التعليمية، والعمل على تعزيز الهوية الوطنية للطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم بما يسهم في تكوين الاتجاهات الإيجابية لديهم ، مشيدا بالتفاعل الكبير مع البرنامج ، والذي أسهم كثيراً في إنجاحه وتحقيق أهدافه في زيارات سابقة للمدراس التي تم تفعيل البرنامج بها، والتابعة لمكتب التعليم بأحد رفيدة، الذي عمل على تنفيذ البرنامج بفعالية عالية ،منحته التميز على مستوى تعليم المنطقة في تنفيذ البرنامج والاستعداد له إداريا وتقنيا.

فيما أعرب منسق برنامج فطن بمكتب أحد رفيدة الأستاذ محمد قمشع عن شكره وتقديره للمسؤولين في الإدارة العامة للتعليم على اهتمامهم وحرصهم على تنفيذ ونجاح البرنامج في جميع مدارس المنطقة، ما أسهم في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه, مثمناً الدور الكبير الذي قدمه المدربين المعتمدين في المكتب المشرف التربوي, في إنجاح الدورة التي استمرت على مدى يومين بمركز التطوير المهني بالمحافظة.

مع تحيات إدارة الإعلام التربوي بتعليم عسير