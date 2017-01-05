بحضور محافظ خميس مشيط وقائد المنطقة الجنوبية.. تكريم أبناء المرابطين في خميس مشيط

أكد مدير عام التعليم بعسير الأستاذ جلوي آل كركمان، أن تكريم أبناء المرابطين من جنودنا البواسل ، يعد واجب وطني ، ورسالة تربوية هامة ، مشيرا إلى أن تعليم المنطقة دأب على تنفيذ المبادرات التي تعنى بالمرابطين والشهداء وأسرهم ، ورعاية أبنائهم في الميدان التربوي ، من خلال برامج نوعية توليهم غاية اهتمامها .

جاء ذلك أثناء كلمة له في حفل تكريم أبناء المرابطين في المدرسة الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية للأبناء بخميس مشيط أمس، برعاية محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط ،و بحضور قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري ، ومدير مكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد ، حيث بدأ الحفل بكلمة قائد المدرسة تركي المحاميد أوضح فيها أن أبناء المرابطين لهم اهتمام خاص، ويحظون بتقدير الجميع ،نظرا لما يقوم به آباؤهم من شجاعة وذود عن حدود الوطن ، تلا ذلك عرض مشهد من أداء الطلاب ،ثم ألقيت كلمة أبناء المرابطين ألقاها الطالب فيصل بن تركي القحطاني