خيمة الصايرة وينتر بمحافظة بيشة تفعيلا للسياحة الشتوية

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وبلدية بيشة وبإشراف ومتابعة المحافظة، خيمة الصايرة وينتر بمحافظة بيشة، وذلك بجوار المعلم الطبيعي والمتميز جبل الصايرة .وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله سعيد الأكلبي بأن هذه الفكرة جاءت لدعم وتفعيل السياحة الشتوية بالمحافظة، وأن اختيار موقع جبل الصايرة لإقامة الخيمة بجواره لتميز هذا الجبل بكثرة مرتاديه ولوقوعه على طريق المسافرين من خميس مشيط – الرياض عبر طريق الرين الجديد وكذلك لتميزه بمشروع الإنارة والذي قامت على تنفيذه مشكورة بلدية بيشة ممثلة برئيسها المهندس محمد حمد البشر ، مضيفا أن هناك اتفاقية مع لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية ببيشة ممثلة في رئيس مجلس الادارة محمد سعود الهرش لتنفيذ أعمال وبرامج هذه الخيمة والتي منها تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة لمرتادي الجبل والمسافرين على الطريق وكذلك تقديم بعض البرامج الشعبية الهادفة بتنمية السياحة المحلية.

وختم بشكر جميع الشركاء الذين تعاونوا في تنفيذ خيمة الصايرة وينتر وعلى رأسهم محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره والذي دعم هذه الفكره بجميع جوانبها