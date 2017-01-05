المجلس البلدي بمحافظة البرك يلتقي الأهالي ويستمع إلى ملاحظاتهم

عقد المجلس البلدي بمحافظة البرك لقاء مفتوحاً مع المواطنين بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالله ابراهيم الهلالي ورئيس البلدية حسين بن علي آل مشرف وأعضاء المجلس البلدي وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس البلدي شكر خلالها الأهالي على الحضور لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول عمل المجلس، مؤكدا أنّ هذا اللقاء فرصة لاطلاع المواطنين على نشاطات المجلس التي يقوم بها وكذلك الاستماع لمقترحات وأراء الاهالي، ومن ثم قام رئيس المجلس البلدي والأعضاء بفتح المناقشة مباشرة مع المواطنين، ثم استمع الأعضاء في المجلس البلدي لعدد من التساؤلات من قبل المواطنين والتي تركزت حول إيجاء حلول للمناطق العشوائية والمنازل المهجورة بالمحافظة وكذلك الاهتمام بتوسعة الشوارع الضيقة داخل المحافظة، وكذلك مطالبتهم بضرورة إيجاد حل لمرمى النفايات الواقع شرق المحافظة والاهتمام به .

كما طالب الأهالي بضرورة وجود حديقة لتكون متنزهاً لأهالي الاسكان الخيري ” خيرية سلطان “، وكذلك مطالبة أهالي قرية دبسا بضرورة إنشاء ملعب وذلك لحفظ أوقات فراع الشباب والاهتمام بمواهبهم، فيما أكد المواطنون على أهمية إبقاء التواصل مستمراً فيما بين المجلس والمجتمع وتكرار اللقاءات التي سوف تسهم بلا شك في إيصال مطالبهم بصفة مباشرة.

وقد تمت الإجابة على كل التساؤلات من قبل رئيس البلدية ومن رئيس المجلس البلدي كلا فيما يخصه.

من جانب آخر أكد رئيس وأعضاء المجلس البلدي أن المجلس سوف يقوم بعدد من الزيارة التي تمت جدولتها مسبقا لكل المراكز التابعة للمحافظة، كما أكد المجلس بأنه سوف يتم تخصيص يومين في الأسبوع وذلك لإستقبال المواطنين داخل مقر المجلس البلدي الواقع في المخطط خلف مستشفى البرك العام، حيث سيتم عمل جدول متكامل وسيعلن عنه في القريب العاجل بعد الانتهاء من الزيارات الميدانية للمراكز التابعة للمحافظة.