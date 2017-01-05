تفعيل برنامج “الجديد في دليل نظم وإجراءات الاختبارات” بتعليم النماص

أقام قسم الاختبارات والقبول (بنات) بتعليم النماص برنامج (الجديد في دليل نظم وإجراءات الاختبارات )على عدة مراحل حيث استهدف جميع الفئات بحضور المساعدة للشؤون التعليمية من قائدات ووكيلات مدارس واللاتي بدورهن ينقلن الخبرة إلى المعلمات بمدارسهن ،وأيضا مشرفات تربويات متابعات للاختبارات .…

قدمت البرنامج رئيسة قسم الاختبارات والقبول الأستاذة مريم غرسان ،حيث بدأت بتوطئة عن الفرق بين لائحةتقويم الطالب واللائحة التفسيرية مع برنامج اليوم والتدرج بينهم ،وتخلل البرنامج كثير من الاستفسارات والإيضاحات من المشرفات الحاضرات كما أثرى النقاش البرنامج وتطرقت غرسان إلى التعليمات والضوابط الخاصة بالاختبارات .

وأوضحت غرسان إلى أنه من الضروري تشكيل لجنة الاختبارات الطارئة وتكون برئاسة المساعدة للشؤون التعليمية وعضوية رئيسة الاختبارات ورئيسة الإشراف التربوي ومشرفة من كل شعبة من شعب الإشراف التربوي ، وأكدت غرسان على عدد من النقاط الهامة التي تؤخذ في الحسبان وتشكل على المدارس في إدخال الدرجات والزمن لاختبار المقرروكذلك نظم العمل وتشكيل اللجان في المدارس حيث تتكون من أربع لجان أساسية هامة ،وشددت على دور القائدة في تهيئة البيئة المناسبة للطالبات ليؤدوا الاختبار في أمن نفسي وبيئة آمنة .