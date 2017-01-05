 58199 مراجعاً لأقسام الأشعة بمستشفى محايل خلال العام الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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58199 مراجعاً لأقسام الأشعة بمستشفى محايل خلال العام الماضي

58199 مراجعاً لأقسام الأشعة بمستشفى محايل خلال العام الماضي
المناطق_محايل

بلغ عدد مراجعي أقسام الأشعة بمستشفى محايل العام لعام 1437هـ (58199) مراجعاً قاموا بمراجعة أقسام الأشعة المختلفة مثل الاشعة العادية والمقطعية والرنين المغنطيسي والتلفزيونية والماموغرام حيث تم إجراء (43819) فحصاً بالأشعة السينية العادية، كما تم إجراء (7080) فحصاً بالأشعة المقطعية والتي يتوفر بالمستشفى منها جهازي اشعة، كما تم إجراء (5662) فحصاً بالأشعة التلفزيونية (1546) فحصاً بأشعة الرنين المغنطيسية و(109) فحصاً بأشعة الماموغرام ويعمل بأقسام الأشعة بالمستشفى(29) من الكوادر الطبية ما بين طبيب وأخصائي أشعة وفنيين.

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