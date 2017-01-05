أمير نجران: بلادنا قارة.. والأمن هو سر استقرارنا ومتانة اقتصادنا

وصف صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، المملكة بالقارة العظيمة، التي تتعدد مقوماتها ومكتنزات أرضها، ويتنوع مناخها وتضاريسها، ومن ذلك ما تنعم به من ثروة زراعية غنية، تتباين بين مناطقها، من الحمضيات والتمور والزيتون والفواكه المتعددة.

جاء ذلك عقب رعاية سموه افتتاح مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والمعارض، ظهر اليوم، منوهًا سموه بما يحظى به قطاع الزراعة من عناية كريمة من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تعزيزًا للتنمية الاقتصادية ودعمًا للمقومات البيئية.

وأكد سموه أن استقرار اقتصاد أي دولة مرتهن بالأمن، ولا أهمية للمقومات الاقتصادية، ولا لكل مصادر القوى من غير أمن، وقال سموه “إن متانة اقتصادنا، واستقراره وسط التقلبات العالمية، يكمن سره في الأمن وما تنعم به بلادنا من الأمان، بفضل الله تعالى، ثم بفضل من يقف على رأس هذه الدولة، من قيادة حكيمة ورشيدة، ومن يسهر على أمنها واستقرارها من رجال القوات العسكرية والأمنية، وما تحضنه من شعب أبيّ كريم”.