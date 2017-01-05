 هولاند يطالب النظام السوري باحترام وقف إطلاق النار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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هولاند يطالب النظام السوري باحترام وقف إطلاق النار

هولاند يطالب النظام السوري باحترام وقف إطلاق النار
المناطق_وكالات

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الخميس إلى الاحترام التام “وخصوصا من قبل نظام الأسد لوقف إطلاق النار في سوريا، لافساح المجال لعقد مفاوضات السلام المقررة في في فبراير في جنيف برعاية الأمم المتحدة”.

وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن هولاند رأى أنه ينبغي بذل كل ما هو ممكن للسماح بإجراء المفاوضات التي تعتزم الأمم المتحدة تنظيمها في الموعد المحدد, وهذا يفترض من الأطراف المعنيين، وخصوصا النظام، الاحترام التام لشروط وقف إطلاق النار الذي رحب به مجلس الأمن الدولي”.

وتتواصل المعارك المتقطعة قرب دمشق الخميس بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، في اليوم السابع لهدنة تزداد هشاشة بسبب الخروقات المتكررة على جبهات عدة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وكانت الفصائل المعارضة جمدت مشاركتها في المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة، متهمة النظام بخرق الهدنة.

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