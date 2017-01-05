رئيس رقباء متقاعد يهدي وزير الحرس قصيدة “خدمة وطن”

أهدى الشاعر رئيس رقباء متقاعد عوض بن عويض السلمي قصيدة لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني ، وإلى جميع ضباط وأفراد الحرس الوطني .

مضمنا فيها اعتزازه بقطاع الحرس الوطني، وتتبع بأبيات القصيدة تطور القطاع على يد سمو الأمير متعب بن عبدالله .

ومن ضمن أبياتها :

حنا جنودا للوطن سلم وجهاد

عدونا بالحرب ماله شريدة

دون الوطن مافيه جلسة ومقعاد

والي يصيد الناس حنا نصيدة

الظالم الغدار له يوم ينصاد

قواتنا في يوم واحد تبيده

عن العدا ماردنا كثر الأعداد

نهجم على رؤس الطغاة المريدة