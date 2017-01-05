 رئيس رقباء متقاعد يهدي وزير الحرس قصيدة “خدمة وطن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العسكر ل الخطباء : الوطن أمانة في أعناقكم الذهب يرتفع أكثر من 1% مع تراجع الدولار 9 خطوات للاستيقاظ صباحا دون عناء أدباء جدة يزورون القرشي رئيس رقباء متقاعد يهدي وزير الحرس قصيدة “خدمة وطن” تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية عن الأسبوع الماضي وكيل إمارة الباحة يشيد بالدور المتميز الذي يبذله أعضاء فريق «عطاء» التطوعي بحضور عدد من القيادات بتعليم الطائف ختام مسابقة تدبر لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية ومسابقة الأمير نايف لحفظ السنة بالفيديو والصور .. اللحظات الأولى لتفجير أزمير في تركيا الأمير متعب بن عبدالله يزور لواء طيران الحرس الوطني الأول فعالية المشي المدرسي تجمع التربويين بطلابهم جامعة الباحة تسابق الزمن وتؤهل منسوبيها لمواكبة رؤية ٢٠٣٠

رئيس رقباء متقاعد يهدي وزير الحرس قصيدة “خدمة وطن”

المناطق- الرياض

أهدى الشاعر رئيس رقباء متقاعد عوض بن عويض السلمي قصيدة لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني ، وإلى جميع ضباط وأفراد الحرس الوطني .

مضمنا فيها اعتزازه بقطاع الحرس الوطني، وتتبع بأبيات القصيدة تطور القطاع على يد سمو الأمير متعب بن عبدالله .

ومن ضمن أبياتها :

حنا جنودا للوطن سلم وجهاد

عدونا  بالحرب ماله شريدة

دون الوطن مافيه جلسة ومقعاد

والي يصيد الناس حنا نصيدة

الظالم الغدار له يوم ينصاد

قواتنا في يوم واحد تبيده

عن العدا ماردنا كثر الأعداد

نهجم على رؤس الطغاة المريدة

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>