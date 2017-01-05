بحضور عدد من القيادات بتعليم الطائف ختام مسابقة تدبر لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية ومسابقة الأمير نايف لحفظ السنة

في إطار مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، لبناء الإنسان وتنمية المكان ( ملتقى مكة الثقافي)، وتحقيقا لشعار المبادرة ” كيف نكون قدوة” ، ونيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني

أطلق مساعدة للشؤون التعليميةبنين الأستاذ فهاد رويجح الذويبي تصفيات مسابقة وزارة التعليم تدبر لحفظ القران الفي إطار مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، لبناء الإنسان وتنمية المكان ( ملتقى مكة الثقافي)، وتحقيقا لشعار المبادرة ” كيف نكون قدوة” ، ونيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني

أطلق مساعدة للشؤون التعليميةبنين الأستاذ فهاد رويجح الذويبي تصفيات مسابقة وزارة التعليم تدبر لحفظ القران الكريم والسنة النبوية وتصفيات مسابقة الامير نايف رحمه الله لحفظ الحديث النبوي دورتها الثانية عشرة والتي تجري منافساتها للمعلمين و الطلاب في مختلف المراحل والبالغ عددهم اكثر من ١٣٠٠ مشارك بجامع الملك فهد .

وقد تفقد الذويبي أعمال اللجان والتقى بعدد من المشاركين في التصفيات الختامية على مستوى الإدارة العامة للتعليم .

هذا وقد شهدت المنافسات العديد من المراحل بدأت من المدارس ثم أجريت التصفيات على مستوى مكاتب التعليم وصولا إلى التصفيات على مستوى إدارة التعليم.

حيث سينتقل المؤهلين إلى التصفيات على مستوى منطقة مكة المكرمة .

يذكر أن لجان التنظيم شارك بها

٩لجان يعمل فيها قرابة ١٦٠ معلم وطالب