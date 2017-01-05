 وكيل إمارة الباحة يشيد بالدور المتميز الذي يبذله أعضاء فريق «عطاء» التطوعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة الباحة يشيد بالدور المتميز الذي يبذله أعضاء فريق «عطاء» التطوعي

وكيل إمارة الباحة يشيد بالدور المتميز الذي يبذله أعضاء فريق «عطاء» التطوعي
المناطق-عبدالرحمن سفر
استقبل وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري بمكتبة بالامارة اليوم اعضاء فريق عطاء التطوعي التابع لمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببني كبير .
وأشاد الشمري بالدور المتميز الذي يبذله أعضاء فريق «عطاء» التطوعي ، مقدماً شكره على إسهامهم في هذا المجال.
وقدم أعضاء الفريق تقريرا مفصلا عن ابرز أهداف الفريق ونشاطاته وما يتضمنه من العمل على نشر ودعم وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع وتوظيف الطاقات الشبابية لدعم واسناد العمل التطوعي في كافة المناسبات بالاضافة الى تسير الطاقات والامكانيات لخدمة الوطن والعمل بروح الفريق الواحد .
وقدم أعضاء الفريق بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة على دعمه وتشجيعه ثقافة العمل التطوعي ولوكيل امارة منطقة الباحة على استقباله معربين عن أملهم في الإسهام في كل ما من شانه تعزيز العمل التطوعي .
حضر الاستقبال الشيخ عثمان بن سويعد شيخ قبيلة بني كبير و مدير عام العلاقات العامة والاعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي

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