تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية عن الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، انخفاض طلبات إعانة البطالة، بنحو 28 ألف طلب عن معدلات الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ عدد المتقدمين للحصول على وظائف بالأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر الماضي 235 ألف طلب، مقابل 263 ألف طلب الأسبوع السابق له ، فيما كانت تشير التوقعات لتراجعها إلى 262 ألف طلب.

وأظهرت بيانات البطالة المستمرة على مستوى الأسابيع الأربعة الأخيرة انخفاضها بنحو 5750 طلباً عن المتوسط المعدل للأسبوع السابق.

وانخفض الدولار أمام اليورو بحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.46% عند 1.053.