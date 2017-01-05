 تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية عن الأسبوع الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية عن الأسبوع الماضي

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية عن الأسبوع الماضي
المناطق _أمريكا

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، انخفاض طلبات إعانة البطالة، بنحو  28 ألف طلب عن معدلات الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ عدد المتقدمين للحصول على وظائف بالأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر الماضي 235 ألف طلب، مقابل 263 ألف طلب الأسبوع السابق له ، فيما كانت تشير التوقعات لتراجعها إلى 262 ألف طلب.

وأظهرت بيانات البطالة المستمرة على مستوى الأسابيع الأربعة الأخيرة انخفاضها بنحو 5750 طلباً عن المتوسط المعدل للأسبوع السابق.

وانخفض الدولار أمام اليورو بحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.46% عند 1.053.

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