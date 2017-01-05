 أدباء جدة يزورون القرشي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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أدباء جدة يزورون القرشي

أدباء جدة يزورون القرشي
المناطق _عادل الزهراني

قام عدد من أدباء جدة يتقدمهم رئيس مجلس إدارة أدبي جدة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي  والدكتور عبد المحسن القحطاني بزيارة  الأديب الدكتور عالي بن سرحان القرشي ، الناقد المعروف بمستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة، بعد تعرضه لوعكة صحية ورافقههما في الزيارة الناقد الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي آمين عام ملتقى النص والاستاذ عبدالعزيز قزان عضو مجلس الادارة بأدبي جدة وعبدالله الدوسي المسئؤل الاعلامي بأدبي جدة.  الجدير بالذكر أن د عالي دخل المستشفى منذ زمن.  ويعد الدكتورعالي القرشي  أحد رموز الحركة الثقافية السعودية وجه فاعل في الحركة الثقافية وناقد له حضوره الدائم والمتابع لإبداعات الساحة المحلية

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