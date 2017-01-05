أدباء جدة يزورون القرشي

قام عدد من أدباء جدة يتقدمهم رئيس مجلس إدارة أدبي جدة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي والدكتور عبد المحسن القحطاني بزيارة الأديب الدكتور عالي بن سرحان القرشي ، الناقد المعروف بمستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة، بعد تعرضه لوعكة صحية ورافقههما في الزيارة الناقد الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي آمين عام ملتقى النص والاستاذ عبدالعزيز قزان عضو مجلس الادارة بأدبي جدة وعبدالله الدوسي المسئؤل الاعلامي بأدبي جدة. الجدير بالذكر أن د عالي دخل المستشفى منذ زمن. ويعد الدكتورعالي القرشي أحد رموز الحركة الثقافية السعودية وجه فاعل في الحركة الثقافية وناقد له حضوره الدائم والمتابع لإبداعات الساحة المحلية