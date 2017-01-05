 9 خطوات للاستيقاظ صباحا دون عناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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9 خطوات للاستيقاظ صباحا دون عناء

9 خطوات للاستيقاظ صباحا دون عناء
المناطق _متابعات

الاستيقاظ الباكر أول الصباح أمر يستصعبه الكثير من الناس، فالضغط على زر الغفوة يتكرر بشكل روتيني مع مقاومة الكسل والنعاس، والمعاناة تتضخم كلما أصبح الاستيقاظ الباكر مرتبطا بالعمل أو المدرسة.

ومن النصائح التي تساعد على النهوض باكرا، وجعل المهمة سهلة للغاية ما يلي:

تجنب القهوة بعد الساعة 2 ظهرا.
وضع منبه للتذكير بوقت الذهاب إلى السرير، والخلود إلى النوم.
الاعتياد على روتين مسائي يومي.
الاستحمام في حال الأرق أو الإرهاق.
إغلاق جميع الأجهزة الالكترونية.
التفكير في حوافز تساعد على الاستيقاظ النشط في الصباح.
التدرج في الاستيقاظ المبكر.
الالتزام بساعات النوم، والاستيقاظ باكرا حتى في أيام الإجازات وعطلة نهاية الأسبوع.
مغادرة السرير مباشرة فور الاستيقاظ.

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