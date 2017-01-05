السعوديون يتصدرون سياح الشرق الأوسط في مصر

احتل السائحون السعوديون المرتبة الأولى في قائمة أكبر الجنسيات العربية والشرق أوسطية زيارة إلى مصر خلال نوفمبر الماضي. وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، إن “المملكة العربية السعودية كانت أكثر الدول في عدد الليالي السياحية مقارنة بباقي دول منطقة الشرق الأوسط بنسبة بلغت 34.8%”.

وأضاف أن “السياحة الوافدة إلى مصر انخفضت في نوفمبر الماضي بنسبة 10%، وبلغ عدد السائحين من كل دول العالم 499.8 ألف سائح مقابل 558.6 ألف سائح خلال نوفمبر 2015، وبلغ عدد الليالي السياحية الوافدة من منطقة الشرق الأوسط 28% من إجمالي عدد الليالي السياحية، وبلغ عدد السائحين الوافدين من الدول العربية 139.5 ألف سائح مقابل 120.4 ألف سائح خلال الفترة بنسبة زيادة 15.9%، فيما بلـغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون الوافدون من الـدول العربيـة 1.1 مليون ليلة خلال نوفمبر 2016 مقابل 982.4 ألف ليلة خلال نوفمبر عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 11.4%، وبلغ متوسط مدة إقامة السائح 6.6 ليال خلال نوفمبر 2016 مقابل 7.4 ليال خلال نفس الشهر لعام 2015”.

وقال التقرير الشهري لحركة السياحة إن “منطقة أوروبا الغربية سجلت أكثر المناطق إيفادا للسائحين خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 32.9%، وكانت ألمانيا أكـثر الدول إيفادا بنسبة 45.6%، وجاءت في المرتبة الثانية أوروبا الشرقية بنسبة 23.1% وكانت أوكرانيا أكثر الدول إيفادا بنسبة 62.7%، وجاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الثالثة بنسبة 22.7%، وكانت السعودية أكثر الدول إيفادا بنسبة 31.6%، كما بلغت نسبة السائحين الوافدين من باقي دول العالم، من الأميركيتين وأفريقيا وشرق آسيا والباسفيك وجنوب آسيا ودول أخرى 21.3%”.