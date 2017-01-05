إحالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمِرَين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل الاشتباه اضغط هنا)
وإلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقعها بتاريخ 25/07/1436هـ الموافق 13/05/2015م، بشأن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بإحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق، المتعلقة بالتداول على سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بناءً على معلومات داخلية، خلال الفترة من 24/04/2014م إلى 27/04/2014م والفترة من 22/7/2014م إلى 11/9/2014م، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر فيها حسب الاختصاص.تودّ الهيئة أنّ توضح للعموم أنّه بتاريخ 05/04/1438هـ الموافق 03/01/2017م صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار) القاضي بإدانة عدد من المشتبه بهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق، لقيام عدد من المشتبه بهم بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة موبايلي، وقيام آخرين بالتداول على سهم الشركة بناءً على تلك المعلومات. وقد تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظته الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة (30,493,325.75) ثلاثين مليوناً وأربع مئة وثلاثة وتسعين ألفاً وثلاث مئة وخمسة وعشرين ريالاً وخمسة وسبعين هللة.
إلزام شركة أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظتها الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة (284,455,552.50) مئتين وأربعة وثمانين مليوناً وأربع مئة وخمسة وخمسين ألفاً وخمس مئة واثنين وخمسين ريالاً وخمسين هللة.
فرض غرامات مالية على المحكوم عليهم تراوحت بين (100,000) مئة ألف ريال و(200,000) مائتي ألف ريال على كل منهم.
إيقاع عقوبة السجن على المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين سنة إلى سنتين.
منع المحكوم عليهم من إدارة المحافظ الاستثمارية، ومن العمل مستشارين استثماريين، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.
استمرار سريان قرار اللجنة الوقتي القاضي بالحجز على المبالغ الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، حتى صيرورة هذا القرار نهائياً وتحصيل المبالغ المحكوم بها.
وتود الهيئة الإيضاح بأن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ولذلك لم يتم الإشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.
إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظته الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة (30,493,325.75) ثلاثين مليوناً وأربع مئة وثلاثة وتسعين ألفاً وثلاث مئة وخمسة وعشرين ريالاً وخمسة وسبعين هللة.
إلزام شركة أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظتها الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة (284,455,552.50) مئتين وأربعة وثمانين مليوناً وأربع مئة وخمسة وخمسين ألفاً وخمس مئة واثنين وخمسين ريالاً وخمسين هللة.
فرض غرامات مالية على المحكوم عليهم تراوحت بين (100,000) مئة ألف ريال و(200,000) مائتي ألف ريال على كل منهم.
إيقاع عقوبة السجن على المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين سنة إلى سنتين.
منع المحكوم عليهم من إدارة المحافظ الاستثمارية، ومن العمل مستشارين استثماريين، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.
استمرار سريان قرار اللجنة الوقتي القاضي بالحجز على المبالغ الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، حتى صيرورة هذا القرار نهائياً وتحصيل المبالغ المحكوم بها.
وتود الهيئة الإيضاح بأن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ولذلك لم يتم الإشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.
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