 4 مصابين في انهيار سقف جامع بالقريات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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4 مصابين في انهيار سقف جامع بالقريات

4 مصابين في انهيار سقف جامع بالقريات
المناطق _القريات

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات، الخميس (5 يناير2017)، حادث انهيار سقالة سقف جامع تحت الإنشاء، ما أسفر عن إصابة 4 وافدين عرب.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم “معيش نمر الرويلي”، في تصريح صحفي، أنه في تمام الساعة الرابعة وعشرين دقيقة من مساء الخميس ورد بلاغ بالحادث، وعند الوصول للموقع تبين انهيار سقف جامع تحت الإنشاء بقرية العقيلة، مشيرا إلى أن أعمال رفع الأنقاض مازالت مستمرة.

وأشار الرويلي إلى أن اثنين من المصابين يعانيان جروحا طفيفة، وخرجا من المستشفى، فيما لازال اثنان آخران قيد الحجز الطبي، مهيبا بالجميع اتباع الإجراءات الهندسية اللازمة أثناء العمل على تجهيز الأسقف للصبة الخرسانية.

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