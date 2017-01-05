 آل الشيخ: إيران والحوثيون يستهدفون منهج أهل السُّنة في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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آل الشيخ: إيران والحوثيون يستهدفون منهج أهل السُّنة في اليمن

آل الشيخ: إيران والحوثيون يستهدفون منهج أهل السُّنة في اليمن
المناطق _الرياض

استقبل وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، أمس، رئيس دار الحديث السلفية في محافظة دماج بالجمهورية اليمنية الشيخ يحيى الحجوري، والوفد المرافق له.
وجدَّد الوزير خلال اللقاء التأكيد على خطورة الهجوم الإيراني الحوثي على عقيدة الناس ودينهم، ومنهج أهل السنة والجماعة في اليمن، مؤكداً موقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين المدافع عن العقيدة والدين، ودعم الحكومة الشرعية حتى يعود الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق، كما أكد أهمية دور العلماء في الحفاظ على عقيدة الناس والقيام بما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العلم والهدى، منوهاً بمواقف الدار وعلمائها السابقة والحالية.
من جانبه، أشاد الحجوري بما توليه المملكة من اهتمام بأمور الدعوة واستقرار اليمن، مؤكداً سير علماء اليمن على منهج أهل السنة والجماعة وفق كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

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