 اتحاد القدم يخاطب ” الفيفا ” بالقضايا المتعلقة بالأندية السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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اتحاد القدم يخاطب ” الفيفا ” بالقضايا المتعلقة بالأندية السعودية

اتحاد القدم يخاطب ” الفيفا ” بالقضايا المتعلقة بالأندية السعودية
المناطق _متابعات

أرسلت الأمانة العامة في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اليوم الخميس خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تطلب من خلاله الإفادة عن جميع القضايا المتعلقة بالأندية السعودية لدى “الفيفا”.
كما طالبت الأمانة العامة في خطابها المرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بإشعارهم بجميع الشكاوى المقدمة ضد الأندية السعودية أو أي من القرارات التي اتخذت في حق الأندية من أجل مناقشتها داخل غرفة العمليات التي تم تشكيلها في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي الأول لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد .

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