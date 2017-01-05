“تداول” تبدأ العمل بالتصنيف الجديد للقطاعات.. الأحد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” أنه سيتم اعتماد التصنيف الجديد للقطاعات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017.

وقالت تداول في بيان لها: إن هذه الخطوة تأتي بالتماشي مع إستراتيجية “تداول” لدعم تطوير السوق المالية، وبهدف تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات.

وأشارت إلى أنها خاطبت الشركات حول تصنيفها الجديد بناءً على المعيار العالمي للقطاعات، وكذلك لتوضيح المنهجية المتبعة في التصنيف الجديد، حيث يعد كل من النشاط ومصدر الإيرادات عاملين رئيسيين لتصنيف الشركات.

وتتكون هيكلة قطاعات السوق الجديدة من 20 قطاعاً تمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS).

وفيما يخص مؤشرات القطاعات الجديدة، فسيتم حسابها عند 5000 نقطة (نقطة الأساس)، مما سيسهل إجراء مقارنات الأداء بين هذه القطاعات، كما سيتم حساب قيم تاريخية لهذه المؤشرات لفترة سنة سابقة ونشرها على موقع تداول الإلكتروني، وذلك لتعزيز المعلومات المتاحة للعموم والمهتمين بالتحليل المالي.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر نسب التغيّر الخاصة بها في اليوم الثاني من بدء التطبيق.

وبينت أنه سيتم التوقف عن حساب مؤشرات القطاعات الحالية بدءاً من 8 يناير2017، ولكن ستظل قيمها التاريخية متاحة على موقع “تداول” الإلكتروني.