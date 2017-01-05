 ظهور نمط جديد من الإنفلونزا في الأردن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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ظهور نمط جديد من الإنفلونزا في الأردن

ظهور نمط جديد من الإنفلونزا في الأردن
المناطق _الأردن

كشف مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة الأردنية محمد العبداللات عن نمط جديد من الإنفلونزا، يُصيب الأردنيين، مخالف للأنماط الأخرى من الفيروس.
وقال في تصريح صحفي نشر في عمّان اليوم، إن نمطًا جديدًا من الإنفلونزا انتشر في الأردن، وبعض مناطق الشرق الأوسط، يدعى فيروس H3N2 وآخر أقل انتشارًا يدعى إنفلونزا B وأوضح أن هذا النمط من الإنفلونزا حل مكان إنفلونزا H1N1 المعروف بـ”إنفلونزا الطيور” الذي أصبح أقل خطورة منذ عام 2009م. ويتسم فيروس إنفلونزا H3N2 بمعدل إماتة منخفض في الوضع الطبيعي، بينما قد يكون خطيرًا في حالات ضعف المناعة، أو إذا أصاب الأطفال الرضع وكبار السن.

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