ظهور نمط جديد من الإنفلونزا في الأردن

كشف مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة الأردنية محمد العبداللات عن نمط جديد من الإنفلونزا، يُصيب الأردنيين، مخالف للأنماط الأخرى من الفيروس.

وقال في تصريح صحفي نشر في عمّان اليوم، إن نمطًا جديدًا من الإنفلونزا انتشر في الأردن، وبعض مناطق الشرق الأوسط، يدعى فيروس H3N2 وآخر أقل انتشارًا يدعى إنفلونزا B وأوضح أن هذا النمط من الإنفلونزا حل مكان إنفلونزا H1N1 المعروف بـ”إنفلونزا الطيور” الذي أصبح أقل خطورة منذ عام 2009م. ويتسم فيروس إنفلونزا H3N2 بمعدل إماتة منخفض في الوضع الطبيعي، بينما قد يكون خطيرًا في حالات ضعف المناعة، أو إذا أصاب الأطفال الرضع وكبار السن.