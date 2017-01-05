 رجل يتعلق بسقف سيارة والده لإحباط سرقتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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رجل يتعلق بسقف سيارة والده لإحباط سرقتها

رجل يتعلق بسقف سيارة والده لإحباط سرقتها
المناطق _وكالات

تشبث رجل بسقف سيارة والده المسروقة واتصل بالشرطة من على هاتفه المحمول خلال مطاردة على طريق سريع قبل إلقاء القبض على اللص.
وأبلغ أسامة عقيلي الذي خرج سالما إلى حد بعيد من المطاردة التي وقعت في وقت متأخر من الليل قرب الحدود الفرنسية مع سويسرا يوم الأحد وسائل الإعلام الفرنسية أن رد فعله كان تلقائيا.

وقال عقيلي لتلفزيون (بي.إف.إم) “قلت لنفسي هذه سيارة والدي وهي تعني الكثير بالنسبة لي.” وقال قائد الشرطة كريستوف ليزنيوسكي إن المطاردة التي جرت عبر مدينة أويونا ثم على الطريق السريع استمرت بضع دقائق قبل أن تترك السيارة المتقادمة طراز رينو كليو الطريق الرئيسي وتهدئ السرعة وعندها نزل عقيلي من على السيارة. وحاول اللص الهروب لكن الشرطة أمسكت به وألقت القبض عليه.

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