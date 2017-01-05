 فصل 9 طالبات وإيقاف وإنذار 25 بـ “جامعة الطائف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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فصل 9 طالبات وإيقاف وإنذار 25 بـ “جامعة الطائف”

فصل 9 طالبات وإيقاف وإنذار 25 بـ “جامعة الطائف”
المناطق _الطايف

فصلت جامعة الطائف 9 طالبات، وأوقفت 17 طالبة لفترة تراوح ما بين فصل وفصلين دراسيين، وإنذار 8 أخريات بسبب حادثة مشاجرة داخل الحرم الجامعي وقعت أخيراً.

وقالت الجامعة في بيان لها أمس إن هذه القرارات تأتي بعد الانتهاء من جمع ملابسات وأسباب المشاجرة التي جرت بين الطالبات، وكذلك بعد نتائج التحقيق التي تقدمت بها الجهات المعنية.

وبحسب المتحدث باسم الجامعة صالح الثبيتي، فإنه تم فصل تسع طالبات نهائياً من الجامعة مع عدم عودتهن لمقاعد الدراسة في الجامعة، أو أي جامعة سعودية أخرى مستقبلاً، وإيقاف تأديبي لسبعة طالبات مدة فصلين دراسيين، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف، وإيقاف تأديبي لعشرة طالبات لمدة فصل دراسي واحد، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف، فضلاً عن إنذار ثماني طالبات خطياً بالفصل النهائي، في حال بدرت منهن مظاهر تتنافى مع اللوائح والأنظمة الجامعية.

وأكد أن الجامعة ستتعامل بشكل حازم مع كل المظاهر المنافية لتعاليم ديننا الحنيف، والممارسات الخارجة عن أدبيات الحرم الجامعي، وتخالف اللوائح والأنظمة الجامعية، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة للتأديب الاستثنائي ستواصل أعمالها للنظر في أية مخالفات أخرى للأنظمة واللوائح، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

وكان قد شهدت كليات البنات بجامعة الطائف مشاجرة بين عدد من الطالبات مما أدت إلى إصاباتهن بإصابات مختلفة نقلن على إثر إلى المستشفى من قبل الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم. وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الطائف صالح الثبيتي في حينه ، بأن إدارة الجامعة وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير بهذه الحادثة المؤسفة التي لا تمثل أخلاقيات وسلوكيات من ينتسب إلى الجامعة وسوف يتم البت بإجراءات تأديبية صارمة نحو المتورطات بهذه الحادثة.

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