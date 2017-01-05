 وفد وزاري يزور مدارس الأندلس الأهلية بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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وفد وزاري يزور مدارس الأندلس الأهلية بالطائف

وفد وزاري يزور مدارس الأندلس الأهلية بالطائف
المناطق _عادل الزهراني

زار وفد إشرافي  من وزارة التعليم  مدارس  الأندلس  الأهلية بمحافظة الطائف  اليوم الأربعاء، واطلع الوفد الذي يرأسه مشرف عام التعليم  الأهلي  بوكالة الوزارة  للتعليم الأهلي علي الرشيد  على  عدد من الآليات  والخطط التي  تنفذها  المدارس في  تنظيم  و تنفيذ  الأعمال  التدريسية  و الأنشطة  المنهجية  واللامنهجية .

كما  قدم  مدير  عام مدارس  الأندلس  حسين الحمياني  عرضاً مرئياً  حول  الخطة  الاستراتيجية  وآليات تنفيذها  ومتابعتها  كما  تجول  أعضاء الوفد واطلعوا  على  مرافق  وقاعات التدريس  بالمدارس   وضم  الوفد  مدير  المدارس الأهلية  بمكتب التعلبم الأهلي بتعليم المنطقة الشرقية يوسف الصفيان  ومساعد مدير  مكتب التعليم  الأهلي بتعليم جدة  مسلم السفياني  ومدير  المدارس  الأهلية  بمكتب  التعليم الأهلي  بالطائف محمد سيحان  القريني ، حضر  الزيارة  قائد مدرسة الأندلس المتوسطة  والثانوية محمد حسن الزهراني  و  قائد مدرسة الأندلس الابتدائية  عبدالعزيز الثبيتي  و مشرفو التعليم  بالمدرسة  .

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