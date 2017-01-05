 واعي نجران تؤهل قيادات العمل الخيري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل 17 من الإنقلابيين في معارك عنيفة مع الجيش اليمني بتعز (سوني) تبيع أكثر من 53 مليون نسخة من جهاز (بلاي ستيشن4) مدير عام التعليم بمنطقة مكة يرعى الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية تراوري يحكي تجربته في أدبي جدة المخرج: سوق عكاظ سيتحول من وجهة سياحية محلية إقليمية إلى وجهة سياحية عالمية أمانة الرياض تبدأ منح التراخيص لعربات الأطعمة الداخلية: استضافة 4 موقوفين يمنيين من معتقل جوانتانامو يقيم ذووهم بالمملكة بلدية الشمال تتابع اعمال الجولات التفتيشية وتغلق محلاين واعي نجران تؤهل قيادات العمل الخيري وفد وزاري يزور مدارس الأندلس الأهلية بالطائف فصل 9 طالبات وإيقاف وإنذار 25 بـ “جامعة الطائف” ‏‫”فلكية جدة”: اصطدام نيبيرو بالأرض إشاعة

واعي نجران تؤهل قيادات العمل الخيري

واعي نجران تؤهل قيادات العمل الخيري
المناطق _نجران
يقيم فرع جمعية التوعية والتأهيل الإجتماعي واعي بمنطقة نجران وبالتعاون مع مركز كفاءات التدريب برنامج تأهيل وتطوير قيادات العمل الخيري والإجتماعي بنجران برعايةٍ من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية وشركة دواجن الوطنية .
 
وذكر المدير التنفيذي لفرع جمعية واعي بمنطقة نجران الأستاذ عبد الرحمن بن حمد الشاعري بأن البرنامج يهدف لتأهيل قيادات ومنسوبي الجهات والمؤسسات الخيرية والإجتماعية وتطوير الكفاءات بها من خلال عدة دورات تقدم على مدار أسبوع في مجالات إدارة مؤسسات القطاع الثالث ، والموارد المالية ، وتفعيل دور الشراكات والتسويق للإرتقاء بمستوى العمل الخيري والإجتماعي بما يضمن مواكبة رؤية المملكة 2030 وتفعيل الدور الكبير لها في تحسين مستوى البرامج الخيرية والإجتماعية بالمنطقة .
 
ويأتي هذا البرنامج ضمن عدة برامج تدريبية وتطويرية تقدمها جمعية التوعية والتأهيل الإجتماعي واعي بمنطقة نجران  .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>