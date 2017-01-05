واعي نجران تؤهل قيادات العمل الخيري

يقيم فرع جمعية التوعية والتأهيل الإجتماعي واعي بمنطقة نجران وبالتعاون مع مركز كفاءات التدريب برنامج تأهيل وتطوير قيادات العمل الخيري والإجتماعي بنجران برعايةٍ من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية وشركة دواجن الوطنية .

وذكر المدير التنفيذي لفرع جمعية واعي بمنطقة نجران الأستاذ عبد الرحمن بن حمد الشاعري بأن البرنامج يهدف لتأهيل قيادات ومنسوبي الجهات والمؤسسات الخيرية والإجتماعية وتطوير الكفاءات بها من خلال عدة دورات تقدم على مدار أسبوع في مجالات إدارة مؤسسات القطاع الثالث ، والموارد المالية ، وتفعيل دور الشراكات والتسويق للإرتقاء بمستوى العمل الخيري والإجتماعي بما يضمن مواكبة رؤية المملكة 2030 وتفعيل الدور الكبير لها في تحسين مستوى البرامج الخيرية والإجتماعية بالمنطقة .