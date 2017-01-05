بلدية الشمال تتابع اعمال الجولات التفتيشية وتغلق محلاين

صادر قسم صحة البيئة ببلدية الشمال بمنطقة الباحة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيشية نفذها على محال المواد الغذائية

‎وأكد رئيس بلدية الشمال محمد الشهراني أن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية ستتواصل على مختلف المحال التجارية، مشددًا على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة لضمان المحافظة على الصحة العامة ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة الباحة المهندس “محمد بن مبارك المجلي ” والذي يؤكد دائماً على البلديات والإدارات إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنيين والمقيمين

‎ودعا الشهراني المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد منتهية الصلاحية.