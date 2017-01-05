 الداخلية: استضافة 4 موقوفين يمنيين من معتقل جوانتانامو يقيم ذووهم بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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الداخلية: استضافة 4 موقوفين يمنيين من معتقل جوانتانامو يقيم ذووهم بالمملكة

الداخلية: استضافة 4 موقوفين يمنيين من معتقل جوانتانامو يقيم ذووهم بالمملكة
المناطق _الرياض

صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 9/ 7 / 1437 بشأن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على طلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، باستضافة (9) مواطنين يمنيين من الموقوفين بمعتقل جوانتانامو، والذين سبق وأن تقدم ذووهم المقيمون بالمملكة بالتماسٍ لاستضافتهم بالمملكة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن الشقيق، ووصولهم إلى المملكة مساء السبت الموافق 9/ 7 / 1437 هـ ، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستضافة (4) موقوفين يمنيين آخرين من معتقل جوانتانامو ويقيم ذووهم بالمملكة، حيث وصلوا إلى المملكة مساء اليوم الخميس، وهم كل من :-
1. محمد رجب صادق أبو غانم

2. سالم أحمد هادي بن كناد
3. عبدالله يحيى يوسف الشبلي
4. محمد علي عبدالله محمد باوزير
وأكد المتحدث الأمني بأنه تم إبلاغ ذويهم بوصولهم إلى المملكة، وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للاتقاء بهم، كما أوضح بأنه سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة والتي تشمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

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