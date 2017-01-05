 أمانة الرياض تبدأ منح التراخيص لعربات الأطعمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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أمانة الرياض تبدأ منح التراخيص لعربات الأطعمة

أمانة الرياض تبدأ منح التراخيص لعربات الأطعمة
المناطق _الرياض

تبدأ أمانة منطقة الرياض منح تراخيص نشاط عربات الأطعمة الأحد المقبل في مقر الإدارة العامة لصحة البيئة في حي المروج.
وكانت أمانة الرياض قد دعت مؤخراً أصحاب عربات الأطعمة لبيع الوجبات السريعة إلى زيارة الإدارة العامة لصحة البيئة للكشف على عرباتهم تمهيداً لمنحهم الترخيص اللازم لممارسة نشاط بيع الأطعمة والوجبات، وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي دعماً من الأمانة لأصحاب المشاريع الصغيرة من الأفراد السعوديين، وإتاحة الفرصة لهم لمزاولة هذه الأنشطة وفق ضوابط تضمن صحة وسلامة الأطعمة المقدمة؛ انطلاقاً من الدور الاجتماعي للأمانة تجاه أبناء الوطن.

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