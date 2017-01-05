المخرج: سوق عكاظ سيتحول من وجهة سياحية محلية إقليمية إلى وجهة سياحية عالمية

أكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج أن نقل الإشراف على سوق عكاظ من إمارة منطقة مكة المكرمة ، إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني يجسد صورة ما يسكون عليه هذا السوق مستقبلاً وتحويله من وجهة سياحية إقليمية إلى وجهة سياحية عالمية تبرز الدور التاريخي والثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية ، مبيناً أن ذلك يأتي وفق ما طرحه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من رؤية للنهوض بمحافظة الطائف عامة وسوق عكاظ خاصة كوجهة سياحية ، وضحت ما سيكون عليه مستقبل سوق عكاظ بداً من الفعاليات والبرامج ، ومن ذلك إنشاء مدينة سوق عكاظ التاريخية بجميع مرافقها الخدمية .

وأوضح المخرج على هامش ورشة العمل التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، مؤخراً بمقر سوق عكاظ بالعرفا ، أن خلال الدورات العشر السابقة للسوق كان هناك عمل كبير جداً وجبار أثمر على تأكيد أهمية هذا السوق التاريخي من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة مما جعله يحتل مكانة عالمية ، مشيداً بدور إمارة منطقة مكة المكرمة وما قدمته من جهود كبيرة طوال فترة إشرافها على سوق عكاظ ، بقيادة رائد الثقافة والفكر والتنموي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

وبين أن أمانة الطائف ستظل شريك وداعم أساسي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في جميع ما تقوم به في دفع عجلة التنمية السياحية بالمحافظة عامة وفي سوق عكاظ ، خاصة و أن سوق عكاظ يحتل مكانة مهمة جداً لأمانة ومدينة الطائف وسكون إحدى الوجهات السياحية المطلوبة ليس على المستوى المحلي فقط بل والإقليمي والعالمي ، وبالتالي سيكون العديد من الأدوار والمهام المطلوبة من أمانة الطائف وسنستمر بتأديتها كما سبق في الدورات السابقة .

وأشار إلى أن أمانة الطائف ساهمت بشكل كبير جداً في تنفيذ البنية التحتية لسوق عكاظ وإعداد المخطط العام لجادة السوق والمخيمات والمصليات والساحات والبوابات وأرصفة مقر السوق والإنارة والتشجير والمسطحات الخضراء والنوافير المائية وجميع الخدمات التي يحتاجها السوق ، مؤكداً على استمرار الأمانة في أداء دورها في السنوات القادمة بما يواكب ما خطط لسوق عكاظ مستقبلاً – إن شاء الله – والعمل في إطار رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ، خاصة وأن دور أمانة الطائف يأتي في إطار أدوار ومهام الشركاء الاستراتيجيين للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في سوق عكاظ وفي جميع ما تنفذه الهيئة لدعم السياحة بالمحافظة .