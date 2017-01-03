 (سوني) تبيع أكثر من 53 مليون نسخة من جهاز (بلاي ستيشن4) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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(سوني) تبيع أكثر من 53 مليون نسخة من جهاز (بلاي ستيشن4)

(سوني) تبيع أكثر من 53 مليون نسخة من جهاز (بلاي ستيشن4)
المناطق _متابعات

أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة (سوني كورب) اليوم الخميس بيع أكثر من 2ر6 مليون نسخة من جهاز
ألعاب الفيديو (بلاي ستيشن4) أو (بي.إس4) في مختلف أنحاء العالم خلال موسم تسوق رأس السنة.

وبحسب الشركة اليابانية فإن أرقام مبيعات موسم عطلة رأس السنة تعتمد على البيانات التي حصلت عليها من متاجر التجزئة خلال الفترة من 20 نوفمبر الماضي إلى 1 يناير الحالي.
ووصلت المبيعات التراكمية لهذا الجهاز حتى بداية العام الحالي إلى أكثر من 4ر53 مليون نسخة منذ طرحه في 2013.
كما أشارت (سوني) إلى استمرار المبيعات القوية للألعاب والبرامج المستخدمة مع الجهاز خلال موسم عطلة رأس السنة، حيث باعت أكثر من 4ر50 مليون نسخة في متاجر التجزئة على مستوى العالم، وكذلك من خلال متاجرالإنترنت حتى بداية العام الحالي.

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