 مقتل 17 من الإنقلابيين في معارك عنيفة مع الجيش اليمني بتعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل 17 من الإنقلابيين في معارك عنيفة مع الجيش اليمني بتعز

مقتل 17 من الإنقلابيين في معارك عنيفة مع الجيش اليمني بتعز
المناطق - د.ب.أ

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية اليوم الخميس بمقتل 17 من الحوثيين وقوات المخلوع صالح وإصابة العشرات في معارك مع قوات الجيش والمقاومة، بمحافظة تعز جنوب صنعاء.
وقالت المصادر- لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) : إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين جراء هجمات شنها رجال الجيش والمقاومة على مواقع الإنقلابيين في الجبهة الغربية للمدينة، تمكنت من خلالها تحرير عدة مواقع.
وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش والمقاومة من خلال قصف مواقع وتعزيزات للمليشيات غرب وجنوب شرق المدينة، مما ادى إلى تدمير عربة وإحراق ثلاث دوريات لميليشا الحوثي وقوات المخلوع الحوثي.

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