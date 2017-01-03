 النصر يسترجع ذكريات “العالمية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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النصر يسترجع ذكريات “العالمية”

النصر يسترجع ذكريات “العالمية”
المناطق_الرياض

أعاد نادي النصر إلى أذهان جماهيره ذكرى مشاركة ناديهم النصر في بطولة كأس العالم للأندية عام 2000، عندما كتب الحساب الرسمي للنصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قال فيها: “قبل 17 عاما شرّف نادي النصر⁩ القارة الآسيوية كأول سفير لها في أول بطولة عالمية للأندية عام 2000م”.

وكان النصر قد شارك في النسخة الأولى لمونديال الأندية، ممثلاً عن القارة الآسيوية.

وخاض النصر في البطولة 3 مباريات، حقق من خلالها انتصار وحيد أمام الرجاء الرياضي المغربي 4/3، وخسر أمام الفريق الإسباني ريال مدريد 3/1، كما خسر من كور ينثيانز البرازيلي حامل لقب البطولة حين ذاك.

يشار إلى أن نادي النصر تحصل حينها على جائزة اللعب النظيف كأول نادٍ ينالها من الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” بعد مشاركته في البطولة العالمية.
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