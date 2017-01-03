وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم ‏الحكومة الشرعية لمساعي ولد الشيخ ‏لإحلال السلام

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، دعم ‏الحكومة الشرعية في بلاده لمساعي السلام وجهود ‏مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ.

وجدد المخلافي خلال لقائه اليوم في مدينة ‏الرياض، سفير جمهورية تركيا لدى اليمن ليفنت ‏ايلر، ترحيب الحكومة بأي مبادرة ترتكز على ‏المرجعيات الثلاث المتوافق عليها ممثلة في المبادرة ‏الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس ‏الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني. ‏

وأشاد المخلافي، بالموقف التركي الداعم لليمن في ‏مختلف المجالات، لافتاً إلى وجود آثار ملموسة على ‏تطبيق جميع الاتفاقات الخاصة بدعم اليمن من قبل ‏تركيا في عدد من المجالات، مؤكداً تضامن الحكومة ‏اليمنية ووقوفها إلى جانب تركيا ضد الإرهاب، ‏مشيرًا إلى أن الآثار الكارثية للأعمال الإرهابية تشكل ‏خطراً على أمن واستقرار الشعوب وسلمها الاجتماعي. ‏

من جانبه، أكد السفير التركي ضرورة ارتكاز أي ‏مبادرة للحل السياسي للأزمة في اليمن على ‏المرجعيات الثلاث المتمثلة في قرارات مجلس الأمن، ‏خاصة القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ‏ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأثني السفير، على مهنية الحكومة الشرعية في الرد ‏على خارطة الحل المقترحة التي قدمها المبعوث ‏الأممي والتي ردّت عليها الحكومة اليمنية عبر ‏المندوبية الدائمة لليمن في نيويورك، وفقًا لما ذكرته ‏وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وقال السفير التركي، إن بلاده ستستمر في بذل الجهود ‏في توفير مزيداً من الدعم السياسي والإنساني والاغاثي ‏لليمن.‏