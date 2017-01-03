 انتظام لاعبو الأخضر في معسكر أبوظبي و هوساوي الغائب الوحيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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انتظام لاعبو الأخضر في معسكر أبوظبي و هوساوي الغائب الوحيد

انتظام لاعبو الأخضر في معسكر أبوظبي و هوساوي الغائب الوحيد
المناطق_الرياض

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الوقت المحدد من مساء اليوم الخميس معسكر المنتخب الوطني المقام في العاصمة الإماراتية”أبوظبي”، ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018، وكان أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي السابق قد زار معسكر الأخضر، وأكد خلال زيارته على أهمية الاستمرارية متمنيا للمنتخب التوفيق وتحقيق هدف الوصول إلى روسيا.

من جهة أخرى تأخر وصول قائد الأخضر الأول أسامة هوساوي لبعثة المنتخب في أبوظبي نظراً لإلغاء الرحلة الجوية التي كان سيغادر على متنها، ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى أبوظبي خلال الساعات المقبلة.

وعلى الصعيد الميداني سيجري المنتخب السعودي يوم غدٍ الجمعة حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما ستجرى على ملعب القوات المسلحة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وستجرى الحصة التدريبية المسائية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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