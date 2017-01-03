وزير الصحة يطلب استشارة طبية عبر الهاتف ليقف على جودة الخدمات التي تقدمها وزارته

قام الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة بالاتصال بنفسه بمركز المعلومات التابع لوزارة الصحة ليقف على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين عبر الهاتف.

و أخفى هويته في بداية الاتصال ليتعرف كيف سيتعامل الموظف المختص مع المواطن و كيف سيرد عليه و يجيب عن استفساراته وكان التجاوب متميز من قبل الموظفة .

و في الاتصال سأل الوزير الموظفة التي تلقت اتصاله عن الخدمات التي يقدومنها و أجابته أنه يمكنها تحويله إلى الطبيب المختص على حسب استفساره و حالته .. و استشهد بحالة طفل شرب جرعة من المنظفات و سألها عن اقرب مركز صحي وكيفية الوصول اليه وهل يمكن الوصول عن طريق محرك البحث ( جوجل ) وأفادت الموظفة انه يمكن الدخول عن طريق موقع الوزارة وكرر السؤال حتى يؤكد و يصحح لها الوزير أن خدمة الدخول لموقع المراكز الصحية متوفر بشكل مباشر عن طريق محرك البحث .