 وزير الصحة يطلب استشارة طبية عبر الهاتف ليقف على جودة الخدمات التي تقدمها وزارته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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وزير الصحة يطلب استشارة طبية عبر الهاتف ليقف على جودة الخدمات التي تقدمها وزارته

وزير الصحة يطلب استشارة طبية عبر الهاتف ليقف على جودة الخدمات التي تقدمها وزارته
المناطق_الرياض

قام الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة بالاتصال بنفسه بمركز المعلومات التابع لوزارة الصحة ليقف على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين عبر الهاتف.

و أخفى هويته في بداية الاتصال ليتعرف كيف سيتعامل الموظف المختص مع المواطن و كيف سيرد عليه و يجيب عن استفساراته وكان التجاوب متميز من قبل الموظفة .

و في الاتصال سأل الوزير الموظفة التي تلقت اتصاله عن الخدمات التي يقدومنها و أجابته أنه يمكنها تحويله إلى الطبيب المختص على حسب استفساره و حالته .. و استشهد بحالة طفل شرب جرعة من المنظفات و سألها عن اقرب مركز صحي وكيفية الوصول اليه وهل يمكن الوصول عن طريق محرك البحث ( جوجل ) وأفادت الموظفة انه يمكن الدخول عن طريق موقع الوزارة وكرر السؤال حتى يؤكد و يصحح لها الوزير أن خدمة الدخول لموقع المراكز الصحية متوفر بشكل مباشر عن طريق محرك البحث .

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