 شاهد.. مصير المقذوفات والصواريخ التي يطلقها الحوثيين.. وحدة متخصصة لتحليلها وفحصها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. مصير المقذوفات والصواريخ التي يطلقها الحوثيين.. وحدة متخصصة لتحليلها وفحصها

شاهد.. مصير المقذوفات والصواريخ التي يطلقها الحوثيين.. وحدة متخصصة لتحليلها وفحصها
المناطق_الرياض

كشف تقرير مصور عن القدرات المتقدمة لإدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة منطقة جازان في تحليل الصواريخ والمقذوفات التي تطلقها الميليشيات الحوثية، والتي تُجمع في مكان واحد لفحصها وتحليلها.

وأظهر التقرير الذي بثته قناة “العربية” استخدام الجنود المكلفين بالعمل في الوحدة لأحدث الأجهزة والتقنيات التي تمكنهم من تصنيف المقذوفات والصواريخ ومعرفة عناصرها والمواد المستخدمة لتصنيعها.

وأكد العاملون في الوحدة أن فحص الصواريخ أثبت استعانة الميليشيات بخبراء إيرانيين لتعديلها وزيادة مداها؛ لكن 90٪‏ تفشل في الوصول للمناطق المستهدفة؛ بسبب بدائيتها.

ويؤكد التقرير الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها الأجهزة الأمنية في المملكة والتي تسخّر في حماية المواطنين، بالتزامن مع الجهود الكبيرة للقوات المشتركة في حماية الحدود وردع محاولات التسلل.

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