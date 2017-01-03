قصص من الحد الجنوبي.. ماهر الزهراني أنموذج للشجاعة.. أصيب مرتين وأصر على العودة بعزم لميادين الشرف

مع إشراقة شمس كل يوم جديد، يضرب جنودنا البواسل موعدا مع الشجاعة وقصة جديدة تستحق أن تروى وتكتب بماء الذهب ليحفظها التاريخ جيلاً بعد جيل.

ماهر الزهراني ذو الـ33 ربيعا بطل إحدى هذه القصص التي تستحق أن تروى.. لم يكن الأول ولن يصبح الأخير في سلسلة أبطال الحدود.

الزهراني تعرض لإصابتين في أرض العز نجران بالقرب من المناطق الحدودية أثناء دحره للانقلابيين الذين يحاولون التسلل للمناطق السعودية.. وفي كل مرة يعود أكثر إصرارا وعزيمة.

حدثت الإصابة الأولى له، التي يصفها ماهر بأنها وسام شرف له، قبل ما يقارب الشهر، حينما كان من ضمن أفراد الجيش المتقدمين لتمشيط إحدى المناطق الحدودية التي فر منها الانقلابيون.

البطل الزهراني كان في الصف الأول لإحدى الكتائب، وبعد أن بدأ في عملية التمشيط تعرض لطلقتين ناريتين من أحد القناصة الجبناء المختبئين أسفل الجبل لتخترقا جسده في منطقة البطن وتجدا طريقا للخروج من الجهة الأخرى، الأمر الذي أجبره على السقوط على الأرض لبرهة، إلا أن الاستسلام والضعف لم يعرفا طريقا إلى قلبه.. فبعد أن طلب الإسناد حاول التعامل مع الحوثي الغادر بنفسه، فبادر بإلقاء قنبلتين يدويتين من أعلى قمة الجبل إلى أسفله الأمر الذي جعل هروب المتسلل والانسحاب من مواجهة “شجاع مصاب”، الأمر الأمثل لحوثي جبان.

وقال الزهراني في حديثه لـ”الإخبارية” إن جميع هذه الأحداث جرت في لحظات بسيطة، وجاء الإسناد من الجيش السعودي إلى الموقع خلال ثلاث دقائق فقط، وسيطر الأبطال على المكان بشكل تام؛ ليتم بعد ذلك توفير طائرة خاصة لنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، ليُجبر بعد ذلك على أخذ قسط من الراحة لمدة ثلاثة أسابيع.

عاد بعد ذلك الرقيب الزهراني إلى أرض الميدان بجانب كتيبته التي طالما زاملها في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وتشاء الأقدار أن يتعرض لإصابة أخرى أثناء تمشيط إحدى القرى؛ حيث انفجر أحد الألغام بالقرب منه، ليصاب في أماكن متفرقة من جسده إلى جانب حدوث مشكلات في الأذن؛ تسببت في ضعف سمعه، إلا أن هذه الإصابة أيضا لم تقلل من عزيمته في مواصلة مشوار تضحياته من أجل أرضٍ عشق ترابها وأقسم أني يحميها وساكنيها.

وما زال الرقيب ماهر الزهراني حتى هذه اللحظة يجوب جبال نجران؛ مؤكداً أنه لن يتراجع عن مهمته؛ فإما النصر أو الشهادة.