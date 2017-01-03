ترامب يهدد تويوتا إذا أقامت مصنعا في المكسيك: على جثتي

هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، بفرض رسوم مرتفعة على شركة “تويوتا” اليابانية، في حال قامت بتصنيع سيارات “كورولا” للسوق الأميركي في مصنع بالمكسيك.

وقال ترامب في تغريدة عبر “تويتر”:” شركة تويوتا قالت إنها ستبني مصنعا جديدا في المكسيك لتصنيع سيارات كورولا للتصدير إلى الولايات المتحدة. على جثتي! إبنوا المصنع في الولايات المتحدة أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة”.

من جانبها، أصدرت “تويوتا” بيانا يقول إن مصعنها الجديد في المكسيك لن يقلص الوظائف الأميركية، مؤكدة أنها “تتطلع للتعاون مع إدارة ترامب للعمل بما يخدم أفضل مصالح المستهلكين وصناعة السيارات”، وفق وكالة “رويترز”.

وكانت تويوتا قد أعلنت في أبريل 2015 عن خطتها لبناء المصنع المكسيكي.

وكان ترامب قد هدد الثلاثاء بفرض ضرائب على شركة “جنرال موتورز”، وذلك لقيامها بتصنيع سياراتها نوع من سياراتها في المكسيك.

وفي اليوم ذاته، أعلنت شركة “فورد” لصناعة السيارات عن إلغاء خطتها لبناء مصنع جديد في المكسيك باستثمارات تقدر بـ1.6 مليار دولار.