 بالصور.. “معجزة” صياد اخترق سهم رأسه ونجا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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بالصور.. “معجزة” صياد اخترق سهم رأسه ونجا

بالصور.. “معجزة” صياد اخترق سهم رأسه ونجا
المناطق_الرياض

اخترق سهم رأس صياد من أذنه اليسرى إلى اليمنى، وظل على القيد الحياة بحسب ما أظهرت صور “مرعبة” التقطت له في أحد المستشفيات وراجت بشكل كبير على الإنترنت.

ويعتقد أن الحادثة المؤلمة وقعت بينما كان الصياد في رحلة صيد سمك في أميركا الشمالية، وتحديدا في منطقة الباهاما، بحسب ما نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وبعد أن أجرى عملية لإزالة السهم من رأسه، نشر الصياد صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبتسم، وقال الأطباء لو أن السهم اخترق رأسه أعلى بمليمترات قليلة لربما فقد حياته.

المثير في الأمر، التعليقات التي رافقت الصور التي نشرها أصدقاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من كتب معبرا عن استغرابه من نجاة الرجل، في حين انتقد آخرون صيد السمك بواسطة السهام أو الرماح،

وكتبت امرأة تقول “ليست هذه الطريقة المثلى لثقب الأذنين من أجل وضع حلق فيهما”، بينما قالت أخرى “على الأقل بات يعرف كيف يشعر السمك عن صيده بواسطة سهم”.

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