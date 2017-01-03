أين يتعلم الأثرياء؟ تعرف على أغلى 7 درجات الجامعية تكلفة في العالم

تتجاوز ديون القروض الطلابية في الولايات المتحدة قروض السيارات؛ بل وحتى ديون بطاقة الائتمان بمبلغ يصل إلى 1.3 تريليون دولار. ولكن التعليم يعتبر استثماراً من أجل المستقبل، أو هكذا يقول الشعار الشهير.

ويدفع الطلاب التكاليف الباهظة بشكل روتيني لينالوا في النهاية الشهادات التي يرغبون فيها.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، جمعت Business Insider التكلفة التقريبية لبعض برامج الدرجات العلمية الأكثر تكلفة في جميع أنحاء العالم.

وتشمل هذه البرامج بعض الفئات المتوقعة، مثل شهادات الطب وماجستير إدارة الأعمال، وحتى لبعض الدرجات الأقل توقعاً مثل ليسانس الفنون وليسانس الموسيقى.

الأسعار المذكورة أدناه تشمل فقط تكاليف التعليم دون حساب تكاليف الإقامة والطعام وغيرها من النفقات.

وفيما يلي 7 من البرامج الأكثر تكلفة في العالم:

1. Wharton School — $192,900 Executive MBA

كلية وارتون – ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية



لدى كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا برنامج تعليم لمستوى الدراسات العليا لمدة عامين ويكلف الطلاب 192.900 دولار.

يشتهر البرنامج كأحد برامج إدارة الأعمال الأهم في العالم؛ إذ يجني خريجو كلية وارتون متوسط راتب أساسي يعادل 127.280 دولاراً سنوياً بمجرد تخرجه.

كلية سارة لورانس – 204.784 دولاراً تكلفة بكالوريوس فنون

تكلف الدراسة في سارة لورانس، ومقرها في مقاطعة ويستشستر بنيويورك، الطلاب 204.784 دولاراً لمدة 4 سنوات.

لدى مدرسة الفنون الليبرالية نهج لا مثيل له ومتفرّد لكل طالب، ولا توجد مقررات إلزامية ، ولا وجود للامتحانات في الغالب.

2. Sarah Lawrence College — $204,784 Bachelor of Arts

كلية سارة لورنس – بكالوريوس فنون جميلة



كلية الفنون الجميلة هذه تقع في مقاطعة ويستشستر، في ولاية نيويورك.

ولها أسلوب متفرد في تعليم الطالب دون وجود كورسات إجبارية ولا اختبارات!

3. Harvey Mudd College — $209,532 Bachelor of Science

كلية هارفي مود – بكالوريوس في العلوم



كلية هارفي مود – بكالوريوس في العلوم

يبدو أن لدى كلية هارفي مود واحداً من أغلى برامج الدراسات الجامعية في الولايات المتحدة. برنامج الكلية الموجودة في كليرمونت بولاية كاليفورنيا يُكلف الطالب 209.532 دولاراً خلال مدة 4 سنوات.

يركز البرنامج على العلوم والرياضيات، والهندسة. ويجني خريجوها متوسط راتب قدره 78.200 دولار في بداية حياتهم المهنية و133.000 دولار في منتصف حياتهم المهنية.

4. Bard College — $253,520 Bachelor of Music

كلية بارد – بكالوريوس في الموسيقى



يستغرق تخصص الموسيقى في كلية بارد 5 سنوات عادة، وتمنح الكلية الخريجين درجة البكالوريوس في الموسيقى وكذلك ليسانس الآداب في مجال آخر غير الموسيقى. وتكلف 253.520 دولاراً في البرنامج على مدار الخمس سنوات.

تأتي كلية بارد ضمن أفضل 20 معهداً موسيقياً على مستوى أميركا.

5.The University of Cambridge — $332,000 Doctor of Business

جامعة كمبردج – دكتوراه في إدارة الأعمال



على الرغم من أن البرنامج لا يزال في مرحلة الاقتراح، سيكلف برنامج الدكتوراه في الأعمال الذي يستغرق 4 سنوات الطلاب 332.000 دولار، ما يجعلها واحدة من أغلى الدرجات العلمية في العالم.

البرنامج “سيكون صغيراً وانتقائياً جداً، ويتطلب موارد كبيرة للتدريس المكثف والخدمات المساعدة”، حسبما أخبر ممثل من جامعة كمبردج عن البرنامج لـ”بيزنيس إنسايدر” في رسالة بالبريد الالكتروني.

6. Tufts University School of Medicine — $238,056 Doctor of Medicine

كلية طب تافتس



تعتبر من أنجح 50 كلية طب في الولايات المتحدة في مجال الأبحاث والدراسات الحديثة والتجارب العلمية والطب الوقائي.

7. Columbia University College of Physicians and Surgeons — $230,536 Doctor of Medicine

كلية طب جامعة كولومبيا – قسم الجراحة



تقترب تكلفة الدراسة في كلية الطب هذه من الربع مليون دولار أميركي على مدى 4 سنوات، وهي كلية تحتل المركز السابع في مجال الأبحاث الطبية بحسب تصنيف تقرير الولايات المتحدة الإخباري والعالمي.