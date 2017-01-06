 الاستخبارات الأمريكية: مسؤولون روس تدخلوا بانتخاباتنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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الاستخبارات الأمريكية: مسؤولون روس تدخلوا بانتخاباتنا

الاستخبارات الأمريكية: مسؤولون روس تدخلوا بانتخاباتنا
المناطق_وكالات

اتهم رؤساء أجهزة الاستخبارات الأمريكية – في شهادة خطية لمجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع صباح الخميس – مسؤولين في الحكومة الروسية بالوقوف وراء التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقالوا: “نعتقد أن كبار المسؤولين الروس وحدهم سمحوا بسرقة ونشر بيانات تتعلق بالانتخابات الأميركية”، مؤكدين أن “روسيا استخدمت تقنيات ووسائل معلوماتية، سعياً للتأثير في الرأي العام في أوروبا وآسيا”.

وفي شهادته الشفوية، اعتبر مدير الاستخبارات الأمريكية، جيمس كلابر – الذي ينسق أنشطة 17 وكالة تجسس أميركية – أن روسيا “اتخذت موقفاً أكثر عدائية في مجال القرصنة المعلوماتية من خلال زيادة حجم هذه العمليات وتسريب المعلومات التي يتم الحصول عليها واستهداف شبكات البنى التحتية الرئيسية”.

جانب من الجلسة

 

وقال إن أجهزة الاستخبارات كشفت أنشطة روسية، ترمي إلى “تقويض ثقة الرأي العام بالمؤسسات والإعلام والخدمات”.

وأضاف أن الصين ما زالت “تقوم بنجاح” بأنشطة تجسس معلوماتية تستهدف المصالح الأميركية رغم أن أجهزة الاستخبارات والخبراء رصدوا “تراجعاً في الأنشطة” الصينية.

وكانت واشنطن أعربت عن غضبها حيال أنشطة القرصنة الصينية، وأطلقت في 2014 ملاحقات قضائية بتهمة القرصنة المعلوماتية والتجسس الاقتصادي بحق خمسة مسؤولين عسكريين صينيين.

وخلال زيارة دولة لواشنطن في أيلول/سبتمبر 2015 أعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وباراك أوباما اتفاق تعاون بين بكين وواشنطن للتصدي للقرصنة المعلوماتية.

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