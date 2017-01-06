صندوق رؤية سوفت بنك يتجاوز الـ 100 مليار دولار

ينضم مؤسس شركة أوراكل لاري إليسون لآبِل و كوالكوم وفوكسكون في التغطية المالية لصندوق سوفت بنك التكنولوجي مُحطّم الأرقام القياسية، ما يسمح لمجموعة الاتصالات اليابانية بأن تصل إلى هدفها بتحقيق 100 مليار دولار في أسابيع قبل الموعد المُحدد.

وسلّطت السهولة التي تمّكن بها سوفت بنك من جذب المستثمرين الضوء على شهية الشركات العالمية المفتوحة للأصول التقنية.

ويرأس صندوق الرؤية راجيف ميسرا- التاجر السابق المختص في سندات الديون في دويتشه بنك وبنك يو بي إس. وقد انضم إلى سوفت بانك في نهاية عام 2014 كرئيس للتمويل الاستراتيجي.

فيما قال شخصان مطلعان على استراتيجية الاستثمار لصحيفة “فايننشال تايمز” إن التركيز الرئيسي للصندوق يتمثل في الاهتمام بالشركات المصنعة للتقنيات الحديثة التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، إضافة إلى “انترنت الأشياء”.

وأكدت شركة “أبل” على أنها تخطط للاستثمار بقيمة 1 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك، وذلك ضمن خطوة غير معتادة بالنسبة للشركة التي لطالما تجنبت الصفقات الضخمة، والتي لم يسبق لها استخدام سلاح الرأس المال الاستثمار الخاص بها مثل العديد من الشركات التقنية الأخرى المتمثلة في قوقل وإنتل.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت زيادة الاستثمار على نحو بطيء، وذلك باستثمار قيمة 3 مليار دولار في شراء شركة بيتس المصنعة لسماعات الرأس في عام 2014م واستثمارها بقيمة 1 مليار دولار في الشركة الصينية لتطبيقات خدمة الموصلات في العام الماضي.

كما تبحث آبل عن سبل لاستخدام سيولتها المتراكمة التي تصل إلى 240 مليار دولار لتوزيع استثماراتها على التكنولوجيات الجديدة في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين ذلك من أجل تطوير منتج ناجح كهاتف الآيفون.

وفي أواخر الشهر الماضي، استثمر سوفت بنك مبلغ مليار دولار في (OneWeb)، شركة الأقمار الصناعية الأميركية الناشئة، واستشهدت به كنوع من الاستثمارات التي تخطط لتنفيذها من خلال الصندوق.

وفي شهر يوليو، أنفق سوفت بنك مبلغ 32 مليار دولار للاستحواذ على شركة Arm البريطانية التي تصمم الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية.

والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر مبلغ 45 مليار دولار في صندوق “سوفت بنك”.

