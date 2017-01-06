وكيل إمارة عسير “سليمان الجريش” يتفقد مقر لجان الإمارة ويتابع عملها

قام سعادة وكيل امارة منطقة عسير الاستاذ سليمان بن محمد الجريش وعدد من المسئولين في الامارة يوم أمس بزيارة تفقدية لمقار للجان التابعة لإمارة منطقة عسير بالمجمع الحكومي للوقوف على ادائها ماتقدمه من خدمات.

وقد تفقد سعادته المركز وتجول في المبنى واستمع من رئيس مركز اللجان الاستاذ سعيد ال نعمه شرح مفصل عن دور كل لجنة والدور الذي تقوم به ، ثم انتقل بعد ذلك الى مركز التنسيق التنموي وكان في استقباله رئيس اللجنة الاقتصادية د عبدالرحمن المفرح ورئيس فريق التنسيق التنموي الاستاذ حسن بن سلطان الشهري وعدد من اعضاء الفريق ورئيس لجنة تراحم الاستاذ سعد بن ذعار ,وقدم له شرح عن المركز والخدمات التي يقدمها ثم قدم عرض عن فريق التنسيق التنموي ومهماته واعماله التحضيرية التي انجزها وتطلعاته المستقبليه تلى ذلك تقديم عرض لمعهد الادارة عن الاستشارة التي سبق ان طلبتها الامارة من المعهد لإعداد رؤية شاملة للمنطقة تنطلق من رؤية المملكة ٢٠٣٠ تساعد على رسم خارطة طريق للاستفادة القصوى من الميزات النسبية التي تتمتع بها المنطقة في كافة الميادين الاقتصادية والسياحية ، عقب ذلك كرم وكيل إمارة منطقة عسير الجهات والعاملين ممن اسهموا في تهيئة المركز ودعمه وقد اكمل جولته بزيارة مقر اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم ) وكذلك مقر مجلس الاستثمار ومقر لجنة اصلاح ذات البين وفي نهاية جولته وأوضح سعادته بأهمية هذه اللجان والأدوار التي تقوم بها والتي تعتبر مساندة لأعمال الإمارة ومكملة لدور الاجهزة الحكومية الاخرى في المنطقة.