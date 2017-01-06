 إعفاء مدير مركز صحي بالأحساء بعد تداول فيديو لعمال نظافة يباشرون مهام الصيدلي وتعبئة الأدوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دون مساعدة من أحد.. هكذا يمكنك أن ​تستعيد ​هاتفك المسروق بلباو يتفوق على برشلونة في ذهاب ثمن نهائي الكأس الجزائري محرز أفضل لاعب إفريقي لعام 2016 كيري: سنهزم داعش خلال السنة المقبلة الدفاع المدني بجازان ينظم بطولة للفروع بالمنطقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ميسان تقيم معرضاً عن الأمن الفكري الأسرة الإعلامية بجازان تنعي الزميل الإعلامي مصطفى الهندي .. إعفاء مدير مركز صحي بالأحساء بعد تداول فيديو لعمال نظافة يباشرون مهام الصيدلي وتعبئة الأدوية وكيل إمارة عسير “سليمان الجريش” يتفقد مقر لجان الإمارة ويتابع عملها صندوق رؤية سوفت بنك يتجاوز الـ 100 مليار دولار خامنئي: نقاتل في سوريا كي لا نحارَب داخل حدودنا الإمارات تحظر اقتناء الحيوانات البرية على أنها أليفة

إعفاء مدير مركز صحي بالأحساء بعد تداول فيديو لعمال نظافة يباشرون مهام الصيدلي وتعبئة الأدوية

إعفاء مدير مركز صحي بالأحساء بعد تداول فيديو لعمال نظافة يباشرون مهام الصيدلي وتعبئة الأدوية
المناطق - منال الدوسري
أوضحت صحة الأحساء في بيان لها أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام عمال النظافة بمباشر مهام الصيدلي في مركز صحي بمحافظة الأحساء ، فقد تم تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات المقطع المتداول والتحقيق مع جميع الأطراف.
وأضاف البيان أنه خلصت اللجنة إلى اعفاء مدير المركز الصحي من مهامه ، واصدار عقوبة الحسم ، ونقل الصيدلي من مقر وظيفته إلى مركز صحي آخر ، و محاسبة مقاول الصيانة و النظافة لمخالفته بنود العقد.
وأهابت بجميع العاملين بأن يتحلوا بأخلاقيات المهنة والالتزام بمهامهم ، وأن وجد أي تقصير في خدمة المستفيدين ، فلن نتهاون في إصدار العقوبات بحق المقصرين في أداء واجباتهم تجاه المرضى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>