إعفاء مدير مركز صحي بالأحساء بعد تداول فيديو لعمال نظافة يباشرون مهام الصيدلي وتعبئة الأدوية

أوضحت صحة الأحساء في بيان لها أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام عمال النظافة بمباشر مهام الصيدلي في مركز صحي بمحافظة الأحساء ، فقد تم تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات المقطع المتداول والتحقيق مع جميع الأطراف.

وأضاف البيان أنه خلصت اللجنة إلى اعفاء مدير المركز الصحي من مهامه ، واصدار عقوبة الحسم ، ونقل الصيدلي من مقر وظيفته إلى مركز صحي آخر ، و محاسبة مقاول الصيانة و النظافة لمخالفته بنود العقد.

وأهابت بجميع العاملين بأن يتحلوا بأخلاقيات المهنة والالتزام بمهامهم ، وأن وجد أي تقصير في خدمة المستفيدين ، فلن نتهاون في إصدار العقوبات بحق المقصرين في أداء واجباتهم تجاه المرضى.